مبادرة التطوع حياة تتوجه إلى أسوان للحفاظ على البيئة

تستعد مبادرة "Yalla volunteer"، أو "التطوع حياة" للتوجه إلى أسوان لإختيار فريق من الشباب المتطوعين فى الأنشطة المجتمعية الخاصة بالحفاظ على البيئة ونشر الوعى بالقضايا المختلفة منها الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والعمل الخيرى والإنسانى وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى .
ومن جانبها قالت سارة بيصر المدير التنفيذى لمبادرة Yalla volunteer" " أسوان مدينة جميلة، ذات طبيعة خلابة، ويشغل اهتمامنا سكان الجزر النيل النائية فيها، لأنهم لا يتلقون مزيدًا من الاهتمام، بالإضافة إلى أن كثير منهم يعيش فى عزلة بعيدًا عن المدينة، أو حتى فى عزلة ثقافية، لافتةً إلى أن هذه الجزر يسكنها العديد من النوبيين، بعضهم سكنوها بعد التهجير، وبعضهم استوطنوها منذ مئات السنين، وهم لديهم إرث تراثى يُميزهم.
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وأشارت سارة بيصر بأن المبادرة تسعى لتكوين فَريق من المتطوعين من محافظة أسوان، وتأهيلهم وتدريبهم على آليات التطوع، والعَمل المجتمعى، ثم سَيقوم فَريق المُتطوعين بأنشطة تَطوعية فى جزر (هيسا، سهيل، الشلال...)، وهم من الجزر النوبية المنعزلة عن المدينة، كما أن الأنشطة سستنوع بين أنشطة تعليمية، وتنمية مهارات للأطفال، وأنشطة توعية صحية للسيدات، وأنشطة لنشر الوعى البيئى لدى شباب تلك الجُزر.
وأضافت بيصر أنه بالتوازى مع هذا سَنعمل على توثيق التراث النوبى لدى سُكان تلك الجُزر، وعلى جمالية المكان فى أسوان، لحرصنا على أن يَكون لنا دَورًا ثقافية فى حفظه، ونشره.
وكشفت سارة بيصرتفاصيل المبادرة، وآليات تنفيذها، موضحة بأنها فكرة شبابية من الدرجة الأولى بهدف دعم الأنشطة التطوعية، وتضم 800 شاب على مستوى الجمهورية.
وتابعت بأنه من خلال آليات التنفيذ الثلاثة الخاصة بالمبادرة، لترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، وجعله قائمًا على أسس سليمة، من حيث وعى المتطوع بحقوقه، وتأهيله وتدريبه، وبناء شخصيته بشكل متكامل، ليؤدى دوره التطوعى على أكمل وجه.
وذكرت بأن المبادرة شملت أنواع التطوع المختلفة، وشتى الطرق الممكنة لمساعدة الغير، لأنها تعمل على أربعة محاور رئيسية، هم: "القضايا الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والبيئة"، مؤكدة أنه فى حالة الاهتمام والعمل على هؤلاء الشباب جيدًا، سيكون المستقبل أفضل، وسيكون هناك تغيير جذرى للوطن.
الجدير بالذكر بأن مبادرة "Yalla volunteer"، شاركت فى برنامج "ايدك معانا"، لدعمٍ المبادرات الشبابية"، التابع لوزارة الشباب والرياضة وUNPD، وهو البرنامج الحكومى الأول لدعم رواد الأعمال المجتمعية الشباب فى مصر، بالإضافة لأنها تسعى إلى تضافر الجهود، من أجل تحقيق أهدافها، وتقدم مسئولو المبادرة بتقرير لوزيرة البيئة، ومن خلاله تم التعريف بالمبادرة، وتوضيح الرغبة فى التعاون والشراكة بين متطوعى المبادرة، ووزارة البيئة.
ومن جانبها قالت سارة بيصر المدير التنفيذى لمبادرة Yalla volunteer" " أسوان مدينة جميلة، ذات طبيعة خلابة، ويشغل اهتمامنا سكان الجزر النيل النائية فيها، لأنهم لا يتلقون مزيدًا من الاهتمام، بالإضافة إلى أن كثير منهم يعيش فى عزلة بعيدًا عن المدينة، أو حتى فى عزلة ثقافية، لافتةً إلى أن هذه الجزر يسكنها العديد من النوبيين، بعضهم سكنوها بعد التهجير، وبعضهم استوطنوها منذ مئات السنين، وهم لديهم إرث تراثى يُميزهم.
وأقرأ أيضًا:
محافظ أسوان: استثمار محجر السد العالى البيطرى بعد توقفه لمدة 26 عاما
وأشارت سارة بيصر بأن المبادرة تسعى لتكوين فَريق من المتطوعين من محافظة أسوان، وتأهيلهم وتدريبهم على آليات التطوع، والعَمل المجتمعى، ثم سَيقوم فَريق المُتطوعين بأنشطة تَطوعية فى جزر (هيسا، سهيل، الشلال...)، وهم من الجزر النوبية المنعزلة عن المدينة، كما أن الأنشطة سستنوع بين أنشطة تعليمية، وتنمية مهارات للأطفال، وأنشطة توعية صحية للسيدات، وأنشطة لنشر الوعى البيئى لدى شباب تلك الجُزر.
وأضافت بيصر أنه بالتوازى مع هذا سَنعمل على توثيق التراث النوبى لدى سُكان تلك الجُزر، وعلى جمالية المكان فى أسوان، لحرصنا على أن يَكون لنا دَورًا ثقافية فى حفظه، ونشره.
وكشفت سارة بيصرتفاصيل المبادرة، وآليات تنفيذها، موضحة بأنها فكرة شبابية من الدرجة الأولى بهدف دعم الأنشطة التطوعية، وتضم 800 شاب على مستوى الجمهورية.
وتابعت بأنه من خلال آليات التنفيذ الثلاثة الخاصة بالمبادرة، لترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، وجعله قائمًا على أسس سليمة، من حيث وعى المتطوع بحقوقه، وتأهيله وتدريبه، وبناء شخصيته بشكل متكامل، ليؤدى دوره التطوعى على أكمل وجه.
وذكرت بأن المبادرة شملت أنواع التطوع المختلفة، وشتى الطرق الممكنة لمساعدة الغير، لأنها تعمل على أربعة محاور رئيسية، هم: "القضايا الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والبيئة"، مؤكدة أنه فى حالة الاهتمام والعمل على هؤلاء الشباب جيدًا، سيكون المستقبل أفضل، وسيكون هناك تغيير جذرى للوطن.
الجدير بالذكر بأن مبادرة "Yalla volunteer"، شاركت فى برنامج "ايدك معانا"، لدعمٍ المبادرات الشبابية"، التابع لوزارة الشباب والرياضة وUNPD، وهو البرنامج الحكومى الأول لدعم رواد الأعمال المجتمعية الشباب فى مصر، بالإضافة لأنها تسعى إلى تضافر الجهود، من أجل تحقيق أهدافها، وتقدم مسئولو المبادرة بتقرير لوزيرة البيئة، ومن خلاله تم التعريف بالمبادرة، وتوضيح الرغبة فى التعاون والشراكة بين متطوعى المبادرة، ووزارة البيئة.