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فن

الجمعة.. تفاصيل حفل الحضرة على مسرح النهر بساقية الصاوى

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:11 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفل إنشاد صوفى على مسرح النهر بساقية الصاوى الجمعة 22 من يناير فى تمام الساعة السابعة مساءً.


فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.


على الجانب الأخر تستعد ساقية الصاوى لاستقبال حفل غنائى لفريق "JIGGY BAND" يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير الساعة الثامنة مساءً على مسرح النهر. 


JIGGY هي فرقة مصرية تأسست عام 2019 ، تعزف موسيقى Funk و Rock و Pop وتقدم أغنيات لـ  James Brown و Jimi Hendrix و Carlos Santana وغيرهم. موسيقيون مأسورين بالموسيقى والعاطفة، ويعد الفريق موهوب أيضًا في الكتابة والتوزيع الموسيقى.


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