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أخبار العالم

استئناف الرحلات الجوية بين قطر والإمارات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:39 م
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
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محمود نوفل
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر حسابها الرسمي بموقع التدويينات القصيرة  "تويتر"، قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستعيد تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارًا من 27 يناير 2021، وإلى أبوظبي في 28 من نفس الشهر.

‏‎واشارت الخطوط الجوية القطرية ان رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة ستكون رحلتين يوميًا إلى دبي ورحلة يوميًا إلى أبوظبي. 

وأكدت الخطوط القطرية ان المسافرين من الإمارات العربية المتحدة سيحظون بالفرصة للحجز على ما يزيد على 800 رحلة أسبوعيًا تتجه إلى أكثر من 120 وجهة عالميًا.
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