استئناف الرحلات الجوية بين قطر والإمارات

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.





وعبر حسابها الرسمي بموقع التدويينات القصيرة "تويتر"، قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستعيد تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارًا من 27 يناير 2021، وإلى أبوظبي في 28 من نفس الشهر.





‏‎واشارت الخطوط الجوية القطرية ان رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة ستكون رحلتين يوميًا إلى دبي ورحلة يوميًا إلى أبوظبي.



