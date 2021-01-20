عبد المنعم سعيد: بايدن سيتعامل بتواضع مع دول الشرق الأوسط

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية تتم من أجل التغيير، وليست تتم كمباريات كرة القدم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الرئيس الأمريكى السابق ترامب كانت له مواقف كثيرة غريبة لا داعى لـ ذكرها.





ولفت إلى أن باين سيوقع على عدد من الأمور أهمها العودة لاتفاقية باريس باريس، وهو الموضوع الخاص بالاحتباس الحراري، لأن هذا يؤثر على العالم وليس دولة معينة.





وأشار إلى أن هذا الموضع يكون له تأثير على مصر ايضًا، لكن بايدن سيوقع على بعض القرارات المهمة اليوم وأن بايدن سكون متواضعا جدا فى التعامل مع دول الشرق الأوسط.





وكشف أن أمريكا لديها 16 جهاز مخابرات، لمتابعة ما يحدث فى العالم، وتلك الأجهزة تتابع ملف الإرهاب بشكل قوي وخاص.