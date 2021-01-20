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رياضة

أول تعليق من جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:57 م
جيرالدو
جيرالدو
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عمرو ابوبكر
وجه الإنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسالة شكر إلى جماهير الأحمر وزملائه في أول تعليق بعد فسخ عقده مع النادى الاهلى بالتراضى.

وكتب جيرالدور ، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام:" إنه آخر يوم لي في الأهلى".

وأضاف:"أود أن أشكركم على جميع زملائي في الفريق وجميع مشجعي النادي على ما عشت هنا في العامين الماضيين شكرا لكم".

وكان قد فسخ الأهلي عقده مع الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأحمر الساب.

جدير بالذكر أن، جيرالدو كان يتبقى في عقده موسمان ونصف الموسم، ويتبقى له مستحقات لدى الأهلي قرابة الـ2 مليون دولار، وتنازل اللاعب عن قرابة المليون دولار نظير فسخ عقده مع القلعة الحمراء، ليصبح حرا في الانتقال لأي ناد يرغب في التعاقد معه.
أول تعليق من جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي
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