سر ارتداء كامالا هاريس اللون البنفسجي خلال حفل التنصيب بالكونجرس

ارتدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فستانًا باللون البنفسجي، في حفل تنصيبها كنائبة للرئيس بمبنى الكابيتول الأمريكي.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعد هذا اللون مهمًا جدًا لها، وذلك في إشارة لـ شيرلي تشيشولم، أول امرأة أمريكية سوداء من أصل أفريقي تترشح لمنصب الرئيس في عام 1972 عن الحزب الديمقراطي، وألهمت حياتها المهنية.





وحسب تقرير الشبكة الأمريكية، فيعد اللون البنفسجي والأصفر من أبرز ألوان حملة كامالا الانتخابية.





وأصبحت كامالا هاريس المرأة الأولى التي تتولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ليس هذا فحسب، بل هي أيضًا أول امرأة سمراء تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي، وأول امرأة من أصول آسيوية جنوبية تستلم هذا المركز.





وبدأ منذ قليل، حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.