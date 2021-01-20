الرئيس الـ 46 لأمريكا.. شاهد لحظة أداء جو بايدن اليمين الدستورية.. فيديو

أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أدى بايدن اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.





وكشفت صحف أمريكية أن جو بايدن، أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن.

وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.

وكان بايدن قد حلف على الكتاب المقدس في كل مرة أدى فيها يمين القسم كنائب للرئيس الأمريكي وكل مرة كان فيها عضوًا في الكونجرس لسبعة مرات، بدءًا من عام 1973، وإلى توليه موقعه كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما.





وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

#عاجل فيديو .. بايدن يؤدي القسم كرئيس للولايات المتحدة الأميركية#صحيفة_الرأي pic.twitter.com/77CEnVa3yA — الرأي - أخبار الأردن (@alrai) January 20, 2021