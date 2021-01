الرئيس الـ 46 لأمريكا.. شاهد لحظة أداء جو بايدن اليمين الدستورية.. فيديو

أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أدى بايدن اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

President Joe Biden is sworn in to office by Supreme Court Chief Justice John Roberts. pic.twitter.com/yQaWtzXjZT