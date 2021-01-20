ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الـ 46 لأمريكا.. شاهد لحظة أداء جو بايدن اليمين الدستورية.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:58 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
شيماء مصطفى
أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أدى بايدن اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وكشفت صحف أمريكية أن جو بايدن، أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن. 

وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.

وكان بايدن قد حلف على الكتاب المقدس في كل مرة أدى فيها يمين القسم كنائب للرئيس الأمريكي وكل مرة كان فيها  عضوًا في الكونجرس  لسبعة مرات، بدءًا من عام 1973، وإلى توليه موقعه كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن يغرد عقب لحظات من مغادرة ترامب واشنطن.. ماذا قال؟

حفل تنصيب بايدن.. أول احتفال مشمس منذ 3 عقود.. تفاصيل

صديقي الرئيس.. أوباما يوجه كلمة لـ بايدن قبل حفل التنصيب

بأوامر بايدن.. استقالة كبير الجراحين الأمريكيين في عهد ترامب

يوم تنصيب بايدن.. إخلاء المحكمة العليا الأمريكية بعد تهديد بوجود قنبلة

أحبك.. بايدن يوجه رسالة لهذا الشخص عقب وصوله إلى حفل التنصيب

ترشيحاتنا

بعد مفاجأة جثمان عبد الحليم حافظ.. متى تتوقف جثث الموتى عن التحلل؟

شاهد.. محمد زيدان يتغزل في زوجته بكلمات رقيقة

كانت فرصته الأخيرة.. موسيماني: سيرينو ندم على فشل انتقاله للأهلي

مونديال اليد.. تعديل في قائمة منتخب مصر لمواجهة الاتحاد الروسي

مفاجأة بشأن مرتبات المعلمين.. أبرز 15 تصريحا لوزير التعليم بالبرلمان

إحالة المتهمين باغتصاب مريضة السرطان بقليوب للجنايات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم