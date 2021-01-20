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فن

من مسلسل جمال الحريم.. شاهد أحدث ظهور لـ نور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:36 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة اللبنانية نور متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
 
وظهرت نور بإطلالة مميزة باللون الأسود، و علقت قائلة :"كل شيء له سبب وحكمة..جمال الحريم".

ونالت العديد من التعليقات حول مدى اتقانها للرعب وتميز دورها بمسلسل جمال الحريم.

وكشفت الفنانة اللبنانية نور في السابق عن أبرز ردود الأفعال التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها.   

وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور مازال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".

ولفتت "نور" إلى أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.  

 
وأكدت الفنانة نور أنها لا تهتم بعالم الجن والعفاريت الذي تدور حوله أحداث مسلسل جمال الحريم الذي يعرض على شبكة قنوات dmc، وأوضحت أنها بعيدة جدا عن هذا العالم، وأن المشاهد التي جسدتها والقصص التي قرأتها في السكريبت زادت من بُعدها عنه.  

وأوضحت أنها لم ترفض أى مشاهد في مسلسل جمال الحريم، وقالت إنها جسّدت كل ما طلب منها، وأن العمل به الكثير من الرسائل الهامة.

 
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