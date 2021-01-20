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أخبار العالم

ضاحي خلفان عن خطاب بايدن: يشير إلى مخاوف من انقسامات مستقبلية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:36 م
صدى البلد
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يارا عمرو

حرص ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي السابق، على التعليق برأيه علي خطاب الرئيس الامريكي جو بايدن، عقب أن أدى جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.

 

ودشن ضاحي خلفان عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، عددًا من التغريدات، يعبر فيها عن رأيه في خطاب جو بايدن، كالأتي:

 

"الخطاب ارتجالي غير مدروس بتعمق ليوم التنصيب لبايدن".

 

"لو كان بايدن موفقا لأكد ان مكانة امريكا لا تهتز".

"الشعور بفقدان المكانة لدى رئيس دولة يحدث احباطا لدى المواطنين". 

"بايدن ركز اهتمامه على الداخل وصون الوحدة الوطنية ما يشير الى مخاوف انقسامات مستقبلية".

"اول رئيس امريكي في العصر الحديث لم يتحدث في خطاب تنصيبه عن عزمه على حماية أمن اسرائيل".

 

وكشفت صحف أمريكية أن جو بايدن، أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن

 

وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.

 

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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