شاهد.. بايدن يتسلم الحقيبة النووية بعد حلفه اليمين الدستورية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسليم الحقائب النووية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الكونجرس بعد حلفه اليمين الدستورية.

وانتشرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أعضاء الخدمة السرية وهم يسيرون حاملين الحقائب النووية داخل أروقة الكونجرس استعدادًا لتسليمها إلى جو بايدن، وذلك عقب مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى فلوريدا حاملًا الحقيبة النووية معه.

ولم يسلم ترامب الحقيبة النووية إلى بايدن، نظرًا لعدم حضوره حفل التنصيب، وهذه أول مرة يرفض فيها رئيس أمريكي حضور حفل تنصيب الرئيس المنتقل إليه السلطة منذ عهد الرئيس أندرو جونسون الذي قاد البلاد في فترة بين 1865 و1869.

وأصبحت الحقيبة النووية التي بحوزت ترامب غير صالحة للاستخدام بعد حصول بايدن على حقيبة أخرى من عناصر الخدمة السرية.

What appears to be Joe Biden’s future nuclear “football” has arrived at the Capitol.

Normally the hand-off is in person.

(More on both footballs in my thread.) pic.twitter.com/Okla6KnWuZ