بعد الفوز على روسيا.. تامر أمين: منتخب مصر لكرة اليد متألق ومتفوق.. وأحمد الأحمر أسطورة

هنأ الإعلامي تامر أمين، منتخب مصر لكرة اليد على تحقيق الفوز في مباراة منتخب الاتحاد الروسي في مونديال كرة اليد.





وقال تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "منتخبنا متألق ومتفوق في مبارة روسيا".





وأضاف تامر أمين، "الأسطورة أحمد الأحمر قدم مباراة رائعة اليوم وهو أسطورة مصرية متألقة، والاحمر يبلغ من العمر 36 عاما ومازال أهم لاعب في منتخب مصر لكرة اليد".





وتابع تامر أمين "تواصلت مع معسكر منتخب مصر وتأكدت من أن كل لاعبي الفريق على روح عالية ومرتفعة لتحقيق انتصارات في مونديال اليد".

وحقق المنتخب المصري فوزا هاما على الاتحاد الروسي بنتيجة 28 - 23 في المباراة المقامة بينهما على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في افتتاحيات مباراة الدوري الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.





تقدم المنتخب المصري على الاتحاد الروسي 20 - 14 بعد مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الثاني من المباراة، وشهد الشوط الأول تقدم المنتخب المصري على الاتحاد الروسي 15-8 .





وتسيد المنتخب المصري الشوط الاول منذ بدايته ونجح في التقدم وتوسيع الفارق الذي وصل إلى 9-4" في الدقيقة السابعة عشر، وواصل المنتخب المصري تفوقه حتى انتهي الشوط الأول بنتيجة 15 - 8.





وتأهلت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة برصيد نقطتين مع منتخب السويد الذى تأهل بأربع نقاط، ومنتخب مقدونيا بلا رصيد من النقاط، فيما ينافس الاتحاد الروسي بالدور الرئيسي للبطولة بعدد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة التى تصدرها، وتأهل معه منتخبات سلوفينيا برصيد نقطتين، وبيلاروسيا برصيد نقطة واحدة.



