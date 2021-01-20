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منوعات

عندها دولاب وبتتفرج على التلفزيون.. قصة حمامة تعيش حياة الرفاهية.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:46 م
قصة حمامه تعيش حياة
قصة حمامه تعيش حياة الرفاهية
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يارا زكريا
حالف الحظ حمامة إنقاذ لتمتلك بعض مقومات حياة الرفاهية لتكون مميزة عن باقي أقرانها من ملايين الطيور حيث تمتلك هذا الحمامه خزانة ملابس خاصة بها تحوي بداخلها ملابسه الأنيقة. 

وتصنع ملابس الطائر الصغير خصيصًا لها، وتشمل حتى الآن ستة أزواج من البنطلونات الرائعة التي تلف بعناية حول جسدها وتعلق على جناحيها مما يعني أنه يمكنه الطيران دون أي مشاكل صحية. 

وتبنت الحمامة السيدة كايتلين بولياك روتش، البالغة من العمر 32 عامًا بعد إصابته في آخر سباق له مما سبب له إعاقة دائمة وقدرة بسيطة على الحركة والطيران، وفقًا لما ورد في صحيفة «ميترو» البريطانية.   

وأنفقت كاتين وهي أم لطفلين حتي الآن حوالي 140 جنيهًا إسترلينيًا، بما يعادل 2.577 جنيه مصريًا على أطقم الحمامه، وتنوي إنفاق المزيد من أجل أن تظهر الحمامه بكامل أناقتها دائمًا.  

وصنعت السيدة الثلاثينية خزانة الحمامة من غطاء سلة قديمة، ووسادة خشبية، وبعض أقمشة ستائر الدش حتى تتمكن الحمامه Buddy من التنقل واختيار ملابسه بنفسه وبكل حرية تمكنه من الطيران في أرجاء المنزل، والجلوس على الأريكة، ومشاهدة التلفزيون مع العائلة، وحتى زيارة متجر الحيوانات الأليفة. 

وأوضحت مالكة الحمامة من ولاية ميشيغان الأمريكية: «تحب بادي الخروج من العلبة، و ركوب السيارات، والمشي لمسافات طويلة في الغابات والذهاب إلى الأماكن حيث يمكنه رؤية أشياء جديدة ومثيرة للاهتمام، هو طائر ذكي جدًا». 
عندها دولاب وبتتفرج على التلفزيون.. قصة حمامة تعيش حياة الرفاهية.. صور
عندها دولاب وبتتفرج على التلفزيون.. قصة حمامة تعيش حياة الرفاهية.. صور
عندها دولاب وبتتفرج على التلفزيون.. قصة حمامة تعيش حياة الرفاهية.. صور
عندها دولاب وبتتفرج على التلفزيون.. قصة حمامة تعيش حياة الرفاهية.. صور
عندها دولاب وبتتفرج على التلفزيون.. قصة حمامة تعيش حياة الرفاهية.. صور
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