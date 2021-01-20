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بايدن وهاريس يزوران مقبرة أرلينجتون الوطنية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:38 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وكامالا هاريس
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محمود محسن
أذاعت فضائية إكسترا نيوز نبأ عاجلاً منذ قليل، مفاده، زيارة لرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مقبرة أرلينجتون الوطنية. 

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.
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