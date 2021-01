لاعب الهلال السعودى يهدي زميله جوميز ماء زمزم.. شاهد رد فعله

ونشر بافتيمبي جوميز، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر"، فيديو أثناء إهداء كانو ماء زمزم له، معلقًا:"سعيد جدًا لمساعدة فريقي على الفوز الليلة .. شكر خاص لزميلي الحبيب كانو لأنه أحضر لي ماء زمزم من مكة عندما ذهب إلى العمرة."

وأضاف:" كان الأسد مريضًا ، هذه المرة القهوة ليست الدواء ، بل هذا هو الدواء. ماء زمزم المقدس وهو العلاج هذه المرة."

وقال كانو في الفيديو أنه يتمنى أن يدخل جوميز في دين الإسلام.

يذكر أن جوميز قاد الهلال اليوم للفوز على التعاون بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري السعودي.

Very happy to help my team win tonight..special thanks to my lovely teammate Kanno, because he brought for me Zamzam from Makkah, when he went to Umra.The Lion was sick, this time the Gahwa is not the medicine, but its the Holy Zamzam water which is the cure this time 🤲🏾🕋🇸🇦 pic.twitter.com/JvH04hemBV