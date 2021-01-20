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توك شو

لحظة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:37 م
لحظة وصول الرئيس
لحظة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ البيت الأبيض
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قسم التوك شو
وصل الريس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض برفقة زوجته، عقب احتفالات التنصيب ، وسط مراسم الاستقبال الرسمية.

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.
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