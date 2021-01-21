تعرف على الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لـ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا، مساء الأربعاء، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والذى جاء على مدار ثلاث ساعات متواصلة، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل و عدد من مديرى الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية.





إذ تناول الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات والأعمال المدرجة بالخطة بنطاق مركز ومدينة دمياط وبعدد من المناطق بالمحافظة ، وذلك بكافة القطاعات، وكذا عمليات رد الشئ لأصله، إذ أكدت "المحافظ" على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ و تحقيق التنسيق بين كافة الجهات للانتهاء من جميع الإجراءات بالعمليات و الاعتمادات المالية المخصصة لها مع مراعاة الجداول الزمنية المحددة ووفقًا للمواصفات الفنية و القياسية..





كما شددت "الدكتورة منال عوض" على العمل طبقًا لخطة محددة لتذليل كافة العقبات التى قد تعوق عمليات التنفيذ و ضرورة التعامل البناء بين جميع القطاعات لإنجاز الأعمال على أرض الواقع، مؤكدة على استغلال الموارد المتاحة على الوجه الأمثل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





فيما وقد تناول الاجتماع أيضًا استعراض الموقف الخاص بتغطية ترعة الخياطة والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى هذا الصدد.. أكدت "محافظ دمياط" على استئناف الأعمال و الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من هذا المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد، وتحقيق الهدف من تنفيذه للحد من التلوث و الحفاظ على صحة المواطنين.





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