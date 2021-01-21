بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يلزم المسئولين بارتداء الكمامات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا لإلزام موظفي الإدارات الفيدرالية بارتداء الكمامات، وذلك تنفيذًا لتعهده بمكافحة فيروس كورونا.





ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.





وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".



