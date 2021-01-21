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أخبار العالم

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يلزم المسئولين بارتداء الكمامات

الخميس 21/يناير/2021 - 12:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا لإلزام موظفي الإدارات الفيدرالية بارتداء الكمامات، وذلك تنفيذًا لتعهده بمكافحة فيروس كورونا. 

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين".
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