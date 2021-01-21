دولة جديدة تمنح اللقاح الصيني حق الاستخدام الطارئ ضد كورونا

وافق معهد الصحة في تشيلي، على منح اللقاح الصيني، لقاح سينوفاك، حق الاستخدام الطارئ، ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال المعهد وفق ما نقله التلفزيون الصيني، إنه قرر منح اللقاح حق الاستخدام الطارئ، على أساس النتائج الجيدة لتجاربه، وجود تصنيعه، وتعامله مع سلالات كورونا المختلفة.





وسجلت شيلي 680740 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و17594 حالة وفاة حتى الآن.





ومن ناحية أخرى، أظهرت نتائج فحوص مختبرية، أن لقاح كوفيد-19 الذي توصلت له شركتا فايزر وبيونتك فعال في الوقاية من سلالة كورونا المتحورة المكتشفة في بريطانيا.





ووفقا لوكالة "رويترز"، سيقي لقاح فايزر-بيونتك على الأرجح من السلالة الأشد عدوى من فيروس كورونا والتي اكتشفت في بريطانيا وانتشرت حول العالم. وتستند النتائج المبشرة إلى تحليل عينات دم المشاركين في التجارب وتحليل مكثف مقارنة بالتحليلات التي نشرتها شركة فايزر الأمريكية الأسبوع الماضي.





وفي الأسبوع الماضي، قالت فايزر إن دراسة مختبرية مشابهة أظهرت أن اللقاح فعال ضد تحور أساسي واحد يُسمى إن501واي، والذي رُصد في السلالتين الجديدتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا.



