أخبار السوشيال ميديا.. حالة تحرش جديدة في الوسط الرياضي ببطلة مصرية.. هاجر أحمد تروج لأحدث أعمالها.. ريهام سعيد تكشف حقائق واقعة طفلة المنصورة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.









نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فى البوستر الدعائي لفيلمها القادم " اهل الكهف" والمقرر عرضه فى صيف ٢٠٢١ بطولة خالد النبوى وغادة عادل.













بعد انتشار حالات التحرش في الوسط الرياضي في الاونة الاخيرة , ظهرت حالة جديدة اليوم ولكن تلك المرة حالة التحرش بعيدا عن الساحرة المستديرة تماما.

فقد نشرت "دينا عبد المقصود" أول فتاة مصرية محترفة بأوكرانيا في رياضة كمال الأجسام رسائل عبر خاصية استوري علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.









نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية عبي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل واقعة فيديو "تجريد الاب لابنته الرضيعة من ملابسها في الشارع" , حيث قد روات الام والجدة تفاصيل الوقعة بالكامل واسباب فعل الاب لذلك.









نشرت الإعلامية، بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر بوسي شلبي في الصورة برفقة النجمة نبيلة عبيد من احتفالهما بمناسبة عيد ميلاد نبيلة عبيد.









نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتظهر فى الصورة بتألقها فى شوارع نيويورك قبل التحضير لاعمالها الفترة القادمة.