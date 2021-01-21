أخبار الفن.. أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها.. وزواج وانفصال إيناس مكي في 6 شهور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





نشرت الفنانة الهام شاهين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ترد فيها على البرلماني رياض عبد الستار الذى اهان الفنانين فى كلمته بمجلس النواب وصفا انهم يسعون في الأرض فسادا.





تحل الفنانة ريهام عبد الغفور، وزوجها الذي يظهر لأول مرة في برنامج إعلامي من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة ابلة فاهيتا.





تبدل من الحنية إلى القسوة.. إيناس مكي تكشف تفاصيل زواجها وانفصالها في 6 أشهر.. فيديو

كشفت الفنانة إيناس مكي، عن تفاصيل زواجها وانفصالها في ستة أشهر على الرغم من أن زواجها كانت بعد قصة حب قوية.

