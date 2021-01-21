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فن

أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. شاهد

الخميس 21/يناير/2021 - 01:28 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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أحمد إبراهيم
تحل الفنانة ريهام عبد الغفور، وزوجها الذي يظهر لأول مرة في برنامج إعلامي من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة ابلة فاهيتا. 

ويأتي ظهور ريهام عبد الغفور مع زوجها لأول مرة خاصة أن كان زوجها يرفض الظهور معها في أي مناسبة فنية أو ظهور إعلامي. 

يذكر أن عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

ولفتت  خلال لقاء معها على قناة DMC على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي، إلى أنها تجربة جديدة عليها ولكنها ممتعة جدا، مشيرة إلى أنها شاهدت الأفلام بكل حواسها حتى تحكم عليه بشكل جيد، منوهة بأن الاختيار النهائي كان مسئولية كبيرة لأن الأفلام جميعها رائعة. 
أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. شاهد
أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. شاهد
أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. شاهد
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