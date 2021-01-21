إلهام شاهين ترد بقوة على برلماني أهان الفنانين ووصفهم بالفاسدين





وقالت إلهام: "سأرسل لكم آراء كتبها مصريون بيحبوا بلدهم حقيقي، ويعرفون قيمة الفن المكون الأساسي للثقافة التي هي أهم وأقوى ما تملكه مصر".





وكانت نعت الفنانة إلهام شاهين، ببالغ الحزن والأسى، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس، الأربعاء.





وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الله يرحم وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف و يجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله .. قدمنا فى عصره أروع و أجمل الأعمال الدراميه التى أسعدت الوطن العربي كله ..مع كبار النجوم و أهم الكتاب و أقوى المخرجين".





وتابعت: "أعمال ستظل علامات بارزة في تاريخ الدراما المصريه .. لن ينسى المشاهد العربى مسلسلات مثل ليالى الحلميه أو نصف ربيع الآخر أو الحاوى أو البرارى و الحامول أو قصة الأمس .. أعمال لكبار الكتاب مثل أسامه أنور عكاشه و محمد جلال عبد القوى و صفاء عامر و يسرى الجندى و محسن زايد .. و أقوى المخرجين مثل يحيى العلمى و إنعام محمد على و محمد فاضل و إسماعيل عبد الحافظ و حسن سيف الدين .. كان زمنا جميلا .. العصر الذهبي للدراما المصريه".





واستكملت: "أكبر إنجاز قدمه لنا معالى الوزير الأسبق هو هذا الصرح العظيم.. مدينة الإنتاج الإعلامي التى تم إفتتاحها بمسلسل البرارى و الحامول فى الحى الريفى .. و الذى تشرفت ببطولته فى التليفزيون بعد أن قدمته سيدة الشاشه العربيه فاتن حمامة للإذاعه .. فكان أول مشهد تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي التى إفتتحها الرئيس الأسبق حسنى مبارك و وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف .. الله يرحمهم جميعا .. سنتذكرهم دائما بكل الخير".

نشرت الفنانة الهام شاهين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ترد فيها على البرلماني رياض عبد الستار الذى اهان الفنانين فى كلمته بمجلس النواب وصفا انهم يسعون في الأرض فسادا.