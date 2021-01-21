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اقتصاد

النفط يرتفع توقعا لتحفيز أميركي وشح المعروض تحت حكم بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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وكالات

ارتفع سعر النفط العالمي بفعل التوقعات، وذلك بعدنا اطلقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحفيزا اقتصاديا ضخما لتخفيف تداعيات الجائحة بما سيرفع الطلب على الوقود، فضلا عن إقرار سياسات ستفضي إلى شح المعروض من الخام.


ومن المتوقع بعد تنصيب بايدن رئيسا، إلى اتخاذ إجراءات لكبح جماح صناعة النفط الأميركية، تشمل خطة للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وإلغاء ترخيص خط أنابيب النفط كيستون إكس.إل ووقف أعمال التنقيب في القطب الشمالي.


ارتفع خام برنت 18 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولار للبرميل.


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وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولار للبرميل، مرتفعا 26 سنتا.


كانت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأميركية حثت المشرعين أول أمس الثلاثاء على "تحرك كبير" فيما يخص إنفاق الإغاثة من الجائحة، وهو ما عزز أسعار النفط.

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