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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يعرب عن خيبة أمله إزاء قرار بايدن تعليق العمل في مشروع كيستون النفطي

الخميس 21/يناير/2021 - 08:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم /الخميس/ عن خيبة أمله إزاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق العمل في خط أنابيب (كيستون إكس إل) النفطي الذي ينقل البترول من ألبرتا إلى مصافي البترول في خليج المكسيك.

وقال ترودو - في بيان له - "لقد تحدثت مباشرة مع الرئيس بايدن حول المشروع في نوفمبر الماضي، وقدمت السفيرة كيرستن هيلمان وآخرون في حكومتنا القضية إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة القادمة".. قائلا "بينما نرحب بالتزام الرئيس بمكافحة تغير المناخ، نشعر بخيبة أمل ولكننا نقر بقرار الرئيس بالوفاء بوعد حملته الانتخابية بشأن المشروع كواحد من أولى أعماله كرئيس في يوم التنصيب".

وألغى بايدن تصريح شركة "تي سي إينيرجي"، ومقرها كالجاري لبناء خط الأنابيب، من خلال أمر تنفيذي، كان بايدن قد صرح لأشهر عن نيته إلغاء المشروع، وفي يوم /الأحد/ الماضي أعلن رسميا عن نيته سحب تصريح خط الأنابيب لنقل النفط من مقاطعة ألبرتا الكندية، نحو مصافي البترول في خليج المكسيك في جنوب الولايات المتحدة.

وتعاني مقاطعة ألبرتا الواقعة في الغرب الكندي، والتي تزخر بثروة من الرمال النفطيّة، من أزمة فيروس كورونا المستجدّ وأيضا من أزمة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالميّة، وتعوّل على مجموعة من الأمور، من بينها عائدات توسيع الأنبوب، من أجل إنهاض اقتصادها.
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