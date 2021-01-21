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اقتصاد

انتهاء المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% فى 12 فبراير

الخميس 21/يناير/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن  المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50%  تنتهى فى 12 فبراير 2021، لافتًا  إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها الدوله لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم( 173 ) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .


      ويهيب " رئيس المصلحة " بالممولين والمسجلين سرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتقديم طلب التجاوز وسداد الضريبية  المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173  ) لسنة 2020  ، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

   وأوضح " عبد القادر " أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب  أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقًا أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020  ، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة  .

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