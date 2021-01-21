تعرف على الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.. وأشهر أنواعها

تنتمى أغلب المسكنات الشائعة التى نستخدمها فى معظم الأوقات عندما نعانى من التعب أو بعض الألم والالتهابات والصداع وارتفاع درجة الحرارة العالية، إلى الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.





ويعد الايبورفين وأفيل من أشهر العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهاب، ويستخدم في أغلب الاوقات للتخفيف من أعراض الصداع، فترات حيض مؤلمة، الالتواء والسلالا، نزلات البرد والإنفلونزا، التهاب المفاصل، وغيرها من أسباب الألم الذي يستمر على المدى الطويل.





ووفقا لما ذكره موقع " NHS"، تعد الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) من العقاقير الفعالة فى علاج العديد من الأمراض ومضاعفتها وتسكين الشعور بالألم، و على الرغم من شيوع استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، إلا أنها ليست مناسبة للجميع ويمكن أن تسبب أحيانًا آثارًا جانبية مزعجة، لذا يجب قراءة نشرتها الداخلية جيدا واستشارة الطبيب جيدا.





أنواع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية متوفرة على شكل أقراص وكبسولات وتحاميل (كبسولات يتم إدخالها في الأسفل) وكريمات ومواد هلامية وحقن.





يمكن شراء بعضها بدون وصفة طبية من الصيدليات، بينما يحتاج البعض الآخر إلى وصفة طبية.









تشمل الأنواع الرئيسية لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية:

• ايبوبروفين

• نابروكسين

• ديكلوفيناك

• سيليكوكسيب

• حمض الميفيناميك

• إتوريكوكسيب

• إندوميثاسين









يمكن بيع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو وصفها تحت هذه الأسماء أو باسم علامة تجارية، جميعها فعالة بالمثل، على الرغم من أنك قد تجد واحدة معينة تناسبك بشكل أفضل.









جرعات زائدة من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

قد يكون تناول الكثير من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أمرًا خطيرًا، لذا يجب أن تلتزم بالجرعة المحددة فى النشرة أو وفق تعليمات الطبيب.









اتصل بطبيبك العام للحصول على المشورة فورًا إذا كنت تتناول الكثير من دوائك وتعاني من مشاكل مثل الشعور بالمرض أو اضطراب المعدة أو النعاس.







