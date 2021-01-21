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رياضة

مصطفى فتحى يتعهد لجمهور الأبيض: سأعود إلى الزمالك

الخميس 21/يناير/2021 - 11:03 ص
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
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منتصر الرفاعي

أعرب مصطفى فتحي، جناح الزمالك، عن ثقته الكبيرة فى العودة مرة أخرى للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض من خلال تألقه فى سموحة الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بداية من يناير الجارى.


وقال مصطفى فتحي، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "اخترت اللعب لسموحة لرغبتى فى الظهور بمستوى متميز مع فريق يضم لاعبين جيدين ومدربا محترما، بجانب احترام تاريخى من قبل المهندس فرج عامر".


وشدد على أنه يثق كثيرا فى إمكانياته الفنية وأضاف: "قبلت بالإعارة لرغبتى فى اللعب وعدم الجلوس احتياطيا، وحتى أؤكد للجميع أننى ما زلت قادرا على اللعب بشكل قوى وتمثيل الزمالك فى المباريات الرسمية".


وأشار إلى أنه سيفتقد زملاءه فى الزمالك بشدة، حيث لعب للنادى على مدار أكثر من 7 سنوات ولكنه سيتواصل معهم، وتمنى لهم التوفيق ولسموحة فى المباريات القادمة، مؤكدا أن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق السكندري، يضع آمالا كبيرة عليه.


ويلتقى سموحة ضيفه بيراميدز فى الثالثة والنصف عصر غدا، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة للدورى.

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