الصين تدعو إلى إلغاء الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب ضد سوريا

دعت الصين إلى إلغاء الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب ضد سوريا فورًا. وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الوضع في سوريا أمس أن الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سوريا أثرت بشكل مباشر على حياة السوريين وعرقلت وصول الإمدادات والخدمات الطبية اليهم.





وأشار تشانج وفق وكالة "شينخوا الصينية" إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل سياسي للازمة في سوريا ودعم عمل لجنة مناقشة الدستور الذي يجب أن يظل بعيدًا عن أي تدخل خارجي لأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله بنفسه.





نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف تأكيده أنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون في سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وعودة المهجرين وتقديم المساعدات الإنسانية شريطة احترام سيادة سوريا.





وأوضح أنطونوف أنه قد يكون من المفيد تحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها بين موسكو وواشنطن في سوريا حيث يمكن لهما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وإزالة الألغام والمساعدة على عودة المهجرين مشددا على أن بلاده مستعدة لمثل هذا التعاون شريطة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية.





من جهة أخرى وفيما يتعلق بمعاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) أشار أنطونوف إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول هذه المعاهدة إلى موضوع مساومة سياسية ولفت إلى أن روسيا عرضت منذ أكثر من عام على الولايات المتحدة تمديد المعاهدة دون أي شروط مسبقة لكن الإدارة الأمريكية الجمهورية رفضت بشكل قاطع إطالة أمدها عند توقيعها وطرحت شروطا غير مقبولة وحولت الاتفاقية الروسية الأمريكية الوحيدة القائمة بشأن الحد من الأسلحة النووية إلى موضوع مساومة سياسية.





وأضاف أنطونوف: "نأمل بأن تنطلق الإدارة الحالية من مبادئ أكثر واقعية" مؤكدا أن روسيا منفتحة على حوار موضوعي حول تمديد المعاهدة حيث لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق مناسب قبل انتهاء مدتها في الـ 5 من شباط القادم قائمة.





وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أمس أهمية تمديد معاهدة (ستارت 3) مع الولايات المتحدة الأمريكية لأطول مدة ممكنة فيما أعرب الكرملين عن أمله في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتخذ موقفا بناء وأكثر إيجابية في الحوار مع روسيا وستأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار.





وتنص (ستارت 3) على الخفض المتبادل للجانبين الأمريكي والروسي لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية وعلى خفض الرؤوس النووية خلال فترة 7 سنوات إلى 1550 رأسا وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة.