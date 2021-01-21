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رياضة

الأزمة تشتعل.. الزمالك يرد ببيان رسمي على تخفيض عقوبة محمد الشناوى

الخميس 21/يناير/2021 - 12:54 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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عمرو الحلوانى

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، صدور بيان رسمي من إدارة النادي بعد قليل تعليقا على قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ومحمود وادي، مهاجم بيراميدز.

 

وقال عصام سالم، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت 1"، إن إدارة الزمالك لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من اتحاد الكرة ومجاملة الأندية الأخرى، مؤكدا أن هناك 18 ناديا يمثلون الدورى ولابد من التعامل بعدل وشفافية وتطبيق اللوائح كاملة على كل الأندية.

 

وكان اتحاد الكرة أعلن أمس، الأربعاء، تخفيض عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، من إيقافه 4 مباريات لمباراة واحدة فقط.


وجاء نص قرار اتحاد الكرة كالآتى: "وبالنسبة لمسابقة القسم الأول قررت اللجنة اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد إشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط ، وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي، لاعب نادي بيراميدز، إلى ٤ مباريات بدلا من ٨ مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون ٢٠٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة، وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي، لاعب النادي الأهلي، إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة".

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