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رياضة

الأخطبوط محمد الشناوي يدعم علي لطفي قبل موقعة المقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 11:56 ص
الشناوي وعلي لطفي
الشناوي وعلي لطفي
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عبدالحكيم ابو علم
حرص محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي دعم زميله علي لطفي الذي سيحرس العرين الأحمر امام المقاولون العرب مساء اليوم.

ودعم أخطبوط حراسة المرمي المصرية محمد الشناوي زميله خلال المران الأخير خاصة أن علي لطفي غائب منذ فترة طويلة عن المشاركة أساسيًا.

ويغيب محمد الشناوي عن مباراة المقاولون بداعي الإيقاف من قبل إتحاد الكرة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الخميس ، على استاد الأهلي  we السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

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