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برلمان

أزمة الزمالك وانتخابات اتحاد الكرة.. تفاصيل جلسة ساخنة لوزير الرياضة تحت قبة النواب

الخميس 21/يناير/2021 - 01:32 م
وزير الرياضة داخل
وزير الرياضة داخل مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، مناقشات ساخنة، على هامش إلقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بيانًا داخل المجلس، بشأن الموقف التنفيذي لخطة الوزارة، والتي تم رسمها في برنامج مصر تنطلق.

وعرض وزير الرياضة جانباً من إنجازات القطاع الرياضي الـ 3 سنوات الأخيرة، وأوضح أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالميّة وإقليميّة، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية وإقليمية.

مؤشر مصر
وكشف تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، مؤكدا أن مصر احتلت المركز 38 من 90 دولة في مؤشر الدول المؤثرة رياضيًا.

ولفت إلى أن مصر حققت المركز 56 من 205 دول في مؤشر الرياضة الدولي، والمركز 55 من 206 دول من رياضة النخبة، وتحسن مؤشر 6 مدن في مؤشر مدن التأثير الرياضي العالمي، واحتلت تلك المدن المركز الأول أفريقيًا وعربيا، والمركز 29 من 140 دولة في مؤشر توفير الاستادات الضخمة.

الإمبراطور حازم إمام
وخلال كلمته، التي عقب فيها على بيان وزير الرياضة، النائب حازم إمام عضو مجلس النواب بتنظيم كأس العالم لكرة اليد، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت ثلاث ملاعب هم: برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر، مشيرًا إلى أن الجميع أشاد  بهذه بالملاعب.

وأضاف إمام أن الملاعب هى التى تظهر فى الصورة ، مشيرا إلى أن الملاعب حالتها سيئة منذ 2018  حيث اختفت الرقابة والمتابعة ومنها ملاعب استاد القاهرة، واللعبة الآن أصبحت صناعة.

وسأل النائب حازم أمام، وزير الشباب و الرياضة د. أشرف صبحي عن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لحماية اللاعبين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا مع قرب انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية،  محذرا من حدوث مخاطر صحية للاعبين.

أزمة الزمالك
وكان لأزمة الزمالك نصيب من مناقشات النواب، حيث وجه رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد، سؤالا لوزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: "هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك".

وقال رشاد في حديثه للوزير: "لو كان ردك نعم فأنا أثق في حكمك تمامًا، وأعلم أنك تميل تشجيعًا لنادي الزمالك، وأعلم أنك حريص عليه، أما المشكلة الدائمة، فهي منظومة الشباب المصرية، متابعا: "خلال رئاستي للجنة تعاونت معك على مدار عامين، وأرى أنه ليست لدينا منظومة في الشباب من الأساس، حيث مراكز شباب متهالكة، وبعضها مغلق منذ سنوات، والآخر تم سرقته ونهبه". 
الاتحادات الرياضية
كما استنكر أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عدم خروج قانون الرياضة للنور حتي الأن، موضحًا أنه لا يصح أن يكون رؤساء الاتحادات الرياضية سلطة رابعة في البلد، وخارج إشراف ومتابعة الدولة ومجلس النواب، وغير معقول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل.

اللجنة الثلاثية
فيما تعرض النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم تم تكليفها دون التعاون والتنسيق والتشاور مع الدولة، مؤكدًا أنه أمر خطير في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء بأنه لا مانع من إقامة انتخابات اتحاد الكرة في ظل الجائحة، بحجّة أن عدد أفراد الجمعية العمومية قليل وهناك تخبط وضبابية في المشهد، ونريد حسم الملف من اجل الرياضة المصرية وكرة القدم اللعبة الشعبية.
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