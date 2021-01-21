الزيارة الأولى منذ 10 سنوات.. وزير الخارجية البريطاني في الخرطوم لحل النزاع مع إثيوبيا

وصل وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مساء أمس، الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يوما واحدا، لعرض مبادرة لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا، وذلك في أول زيارة خارجية له خلال هذا العام.









ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال وزير الخارجية البريطاني إن السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه وأن بلاده تفخر بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني ودعم رئيس وزرائه الدكتور عبد الله حمدوك في قيادة الانتقال نحو الحرية والسلام والعدالة.









ومن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني خلال الزيارة برئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونظيره السوداني عمر قمر الدين ووزير العدل نصر الدين عبد البارئ وعدد من منظمات المجتمع المدني.









وتتناول المباحثات السودانية البريطانية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ودعم الانتقال السياسي السلمي في البلاد، إضافة للعمل على الحد من التوترات الحالية في العلاقات السودانية الإثيوبية حول ملفى الحدود وسد النهضة.









وأوضح بيان صحفي للسفارة البريطانية بالخرطوم أن وزير الخارجية البريطاني وصل الخرطوم لإبراز دعم المملكة المتحدة للانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية في أول زيارة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد.









وبحسب البيان الصحفي للسفارة، فإن النقاش سيدور حول كيفية عمل المملكة المتحدة والسودان معًا بشكل وثيق.









كما سيعرب راب عن تقديره وشكره لرئيس الوزراء حمدوك على أعمال بلاده الخيرية في استضافة أكثر من 55000 لاجئ من الأزمة في إقليم تيجراي.









وأشار البيان الصحفي إلى أن الزيارة تشكل جزءًا من أول رحلة خارجية لوزير الخارجية البريطاني في عام 2021، وهي تسلط الضوء على التزام المملكة المتحدة بمستقبل السودان الديمقراطي.









وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه وهو ينتقل إلى الديمقراطية، تفخر المملكة المتحدة بالوقوف جنبًا إلى جنب مع شعب السودان ودعم رئيس الوزراء حمدوك في رحلة هذا البلد نحو الحرية والسلام والعدالة".









خلال زيارته، سيطلع أيضًا على ما يقدمه التمويل البريطاني من مساعدة غذائية منقذة للحياة للمجتمعات الضعيفة ويتحدث مع عدد من العائلات المستفيدة من هذا الدعم.







