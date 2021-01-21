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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا تفجيري بغداد لأكثر من 130 قتيلاً وجريحاً

الخميس 21/يناير/2021 - 02:36 م
ارتفاع عد ضحايا تفجيري
ارتفاع عد ضحايا تفجيري بغداد لأكثر من 130 قتيل وجريح
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قسم الخارجي
أفادت وسائل الإعلام العراقية بارتفاع عدد ضحايا التفجير المزدوج الذي استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد لأكثر من 130 قتيل وجريح.

وذكرت وسائل الإعلام أن عدد القتلى ارتفع لـ 35 شخصًا بينما بلغ عدد الجرحى 100 مصاب.

وحسب مصدر أمني فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة .

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "المستقلة"، أصدرت وزارة الداخلية بيانا كشفت فيه عن التفاصيل الأولية للهجوم، مشيرة إلى أن الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله لمساعدته.

وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجيرين، كما لم تتضح بعد دوافع المنفذين.
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