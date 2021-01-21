ارتفاع عدد ضحايا تفجيري بغداد لأكثر من 130 قتيلاً وجريحاً

أفادت وسائل الإعلام العراقية بارتفاع عدد ضحايا التفجير المزدوج الذي استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد لأكثر من 130 قتيل وجريح.





وذكرت وسائل الإعلام أن عدد القتلى ارتفع لـ 35 شخصًا بينما بلغ عدد الجرحى 100 مصاب.





وحسب مصدر أمني فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة .





ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "المستقلة"، أصدرت وزارة الداخلية بيانا كشفت فيه عن التفاصيل الأولية للهجوم، مشيرة إلى أن الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله لمساعدته.





وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.



