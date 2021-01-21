بحضور المحافظ.. الأورمان توزع 55 طنا من اللحوم بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن جمعية الأورمان بدأت في توزيع 55 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الوحدات المحلية التسع بجميع قرى المحافظة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره المحافظ اليوم بديوان عام المحافظة للبدء في توزيع الدفعة الأولى على الأسر الأكثر احتياجا، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ربيع عبدالجليل مدير جمعية الاورمان بالمنيا.





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أشاد المحافظ بالدور التنموي والإنساني الذي تقوم به جمعية الأورمان من خلال دعم ومساندة كل جهود التنمية وتحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، معربا عن شكره وتقديره للجمعية لدعمها المستمر لأهالينا في كل المراكز، مؤكدا أن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا موضحًا أن التوزيع هذا العام يتم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة ويتم اختيار الأسر المستفيدة وفقًا لمعايير تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.





وقال ربيع عبدالجليل مدير فرع الأورمان بمحافظة المنيا إن التوزيع سيجرى وفقا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.





وفي سياق متصل أعلن ديوان عام محافظة المنيا عن حاجته إلى التعاقد مع 4 من المهندسين والمتخصصين في مجال GIS للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، بوظيفة مطور نظم ومعلومات جغرافية وفقا للشروط الآتية:





ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسبات أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات، وايجاد استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ARC GIS وبرمجتها وإيجاد البرمجة بلغات python - C# - Java وإيجاد برمجة قواعد البيانات بلغة SQL، ويفضل برمجة تطبيقات المحمول Android وإيجاد برمجة تطبيقات الـ Web.





يفضل من يكون مشروع تخرجه في تطوير وبرمجة النظم الجغرافية الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد الية اعتباره والا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.. الاجر الشهري الكامل يصل الي خمسة الاف جنيه شهريا وفقا للخبرات المتقدم.





المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة المؤهل الدراسي وصورة موقف التجنيد للذكور، والخدمة العامة للإناث وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها.



