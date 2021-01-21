ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قافلة صندوق تحيا مصر الطبية تواصل عملها بمستشفى الشيخ زويد المركزي

الخميس 21/يناير/2021 - 03:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
واصلت قافلة صندوق تحيا مصر الطبية عملها لليوم الثاني على التوالي بمستشفى الشيخ زويد المركزي بمحافظة شمال سيناء لتوفير الكشف الطبي في تخصصات (العيون - أطفال - باطنة - نساء وتوليد) وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة بدأت عملها أمس الأربعاء  ومن المنتظر أن تقدم خدماتها لنحو 1000 مواطن على مدار 3 أيام.

وأضاف أن القافلة تأتي في إطار تنظيم  الصندوق لعدد من قوافل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة  تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية .

وأوضح عبد الفتاح أنه تم تسليم ٥٠ فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج أمس فضلا عن توزيع ١٠ آلاف قطعة ملابس جديدة و٣ آلاف بطانية على مستحقيها. 

يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضي لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم
يأتي ذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.
قافلة صندوق تحيا مصر الطبية تواصل عملها بمستشفى الشيخ زويد المركزي
قافلة صندوق تحيا مصر الطبية تواصل عملها بمستشفى الشيخ زويد المركزي
قافلة صندوق تحيا مصر الطبية تواصل عملها بمستشفى الشيخ زويد المركزي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قوافل صندوق تحيا مصر تصل لأقصى الحدود تحت شعار "نتشارك.. علشان بكرة"

صندوق تحيا مصر يحتفل بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس

الوزراء ونجوم الفن يحتفلون بتسجيل "تحيا مصر" لرقم قياسي في موسوعة جينيس.. صور

تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.. صندوق تحيا مصر يوفّر مستلزمات الأطقم الطبية في 21 مستشفى عزل وحميات

صندوق تحيا مصر يكشف تفاصيل المرحلة الخامسة من مبادرات كورونا لمساعدة الأطقم الطبية..فيديو

برلماني: مبادرة "نتشارك من أجل الإنسانية" تعكس دور صندوق تحيا مصر المحوري

ترشيحاتنا

الداخلية الكويتية تمدد مُهلة مخالفي الإقامة شهرا ثالثا

بعد تعرضها للتنمر.. إطلالة نور عمرو دياب تلفت الانتباه عبر إنستجرام

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوعين

حقيقة إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة

بعد بقاء ساسي ومصطفى محمد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الشتوي

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب في لقاء الأهلي وبيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور

فستان جريء.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل