الأوقاف: استمرار فعاليات مسابقة الخطيب المتميز لليوم الرابع

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف ممثلة في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ، ولليوم الرابع على التوالي تستمر فعاليات مسابقة الخطيب المتميز ، والتي تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر .





من ناحية أخرى استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، اليوم الخميس، وذلك لبحث ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة.





وأطلعه وزير الأوقاف على أهم وأحدث إصدارات الوزارة في مجال الخطاب الديني وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وضبط شئون هيئة الأوقاف وتعظيم مواردها، وكذلك بعض إصداراتها في سلسلة (رؤية) للنشء وبعض المطويات التثقيفية التي تصدرها الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



