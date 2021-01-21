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رياضة

التشكيل الرسمي .. كهربا وبواليا يقودان هجوم الأهلى أمام المقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 04:03 م
موسيمانى مدرب الأهلي
موسيمانى مدرب الأهلي
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عمرو الحلوانى

أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى  تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب اليوم فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

 

ويدخل الأهلى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد التعثر الأخيرة أمام البنك الأهلى، وفقد نقطتين مهمين فى سباق الدوري بعد خروج المباراة بالتعادل السلبي بينهما، وهو ما أدى إلى تقهقر الأحمر للمركز الثانى برصيد 17 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين.

 

وجاء تشكيل الأهلى كالأتى :

 

حراسة المرمى : على لطفى

 

خط الدفاع : محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول .

 

خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج ومجدى قفشة .

 

خط الهجوم : حسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

 

 

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