ماكرون يعلن استمرار قيود كورونا.. وتوقعات بإغلاق عام ثالث في فرنسا

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن أن قيود فيروس كورونا من المتوقع أن تستمر لمدة طويلة.





وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال ماكرون خلال لقاء مع مجموعة من الطلاب في جامعة باريس ساكلاي، إنه من المتوقع أن تستمر قيود كورونا في السريان خلال معظم الفترة المتبقية من العام الدراسي 2020-2021.





وأضاف ماكرون "سيكون لدينا فصل دراسي ثان سيصاب الكثير بالفيروس وستكون هناك المزيد من القيود".





وكان عضو في لجنة اللقاحات الوطنية الفرنسية، قال إن البلاد ستدخل في إغلاق عام ثالث جديد إذا واصلت حالات الإصابة في الارتفاع بمعدلات عالية.





وقال عالم الأوبئة أوديل لوناي في تصريحات صحفية: "إذا استمر عدد الحالات في الارتفاع، فسيتعين علينا اللجوء إلى الإغلاق مرة أخرى".





وكانت وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ نوفمبر الماضي.





وسجلت الوزارة 26784 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا 2.965.117، فيما وصلت الوفيات إلى 71652.