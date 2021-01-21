خالد الجندي: ما حرّمه الله أمر ينفذ.. ولا نختلق له أسبابا لمنعه.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله حرم الطيبات من العطر والعلاقات الزوجية والصيد ولبس المخيط، أثناء أداء مناسك الحج، وهذا لضبط النفس والاتزان والتهذيب والتربية.









وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "علينا أن نتفق على أمر أن ما حرمه الله لا نوضح ولا نقول فيه سببا، فمثلا البعض يقول أنا بشرب خمر بس لا أسكر وربنا حرمها عشان بتذهب العقل وأنا عقلى بيكون حاضر نقول له هذا أمر إلهى لابد من تنفيذه دون خلق أسباب أو تلاشى الأسباب".









وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه أصبح اليوم هناك أشكال من الزواج ليس لها علاقة بالإسلام ، معلقًا على ما يطلق عليه مسمى «زواج التجربة».









وأضاف «الجندى»: «ولما الشخص اللى عامل الموضوع ده قال مش زواج ده عقد تصالح بين زوجين متخاصمين، وكلمة زواج تجربة دى من اجل الترويج والدعاية فى الإعلام، شوف عامل زواج إعلان ويقول تجربة».







