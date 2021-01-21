ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في أول يوم للرئاسة.. كورونا يسيطر على عقل بايدن.. وإجراءات مرتقبة حوله

الخميس 21/يناير/2021 - 06:15 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن اعتزامه توقيع إجراءات تنفيذية يشأن جائحة فيروس كورونا والتطعيم باللقاحات.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه سيوقع اليوم الخميس، على  أوامر تنفيذية لتوسيع نطاق اختبارات كورونا وتوزيع اللقاحات، وأوامر أخرى بإعادة فتح المدارس والأعمال بأمان.

وأكد أنه ليس لدى إدارته ثانية لتضيعها للسيطرة على الفيروس، الذي تفشى بقوة في الولايات المتحدة.

وجعل بايدن، مواجهة تفشي كورونا، محط اهتمامه في أول يوم عمل له بعد تنصيبه كرئيس لأمريكا أمس الأربعاء.

ويخطط الرئيس الأمريكي للتوقيع على ستة أوامر تنفيذية وتوجيهات رئاسية واحدة بشأن الفيروس، من أبرزها مراجعة سلسلة التوريد، وجمع البيانات الإضافية عن الوباء، ودعم المزيد من الأبحاث، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليدي جاجا وجينيفر لوبيز تحييان حفل تنصيب بايدن

ترامب يغادر واشنطن يوم تنصيب بايدن لسبب غريب.. وحفل وداع في انتظاره

في أول يوم له.. بايدن يلغي قرارات ترامب ويزيل حظر السفر ويعيد اتفاقية المناخ

الرئيس الـ 46 لأمريكا.. شاهد لحظة أداء جو بايدن اليمين الدستورية.. فيديو

جو بايدن يوقع أول أوامر تنفيذية كرئيس للولايات المتحدة

أول قرار لـ بايدن بعد أدائه اليمين رئيسًا للولايات المتحدة

ترشيحاتنا

ضعي الحلبة على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

هزة أرضية بقوة 5 ريختر بالمحافظات الساحلية

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

السر وراء تقليص اتحاد الكرة عقوبة محمد الشناوى لمباراة واحدة

لجنة مختصة للتحقيق.. وزير الرياضة يكشف تطورات واقعة سيدات الجزيرة

رئيس البرلمان: هيئة المكتب تدرس الأوجه القانونية لاستجواب بكري ضد وزير قطاع الأعمال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33

فيضان يجتاح مخازن لقاح أوكسفورد ضد كورونا فى بريطانيا

دراسة تحذر: الطفرات الجديدة من فيروس كورونا قد تضعف اللقاح