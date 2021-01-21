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نهاية يناير.. اللجنة العليا للفيروسات تزف بشرى بشأن كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 06:18 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قالت الدكتورة وجيدة أنو عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك استعدادات قوية تتم قبل بدء التطعيم بـ لقاح فيروس كورونا.

 وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" أن سبب تأخير التطعيم أن الدولة تعمل على توفير اللقاحات اللازمة، و تحديد الفئات التى ستحصل على اللقاح.

ولفتت إلى أن الدولة تقوم بعمل مجهود كبير مقارنة بدول أخري، موضحة هناك دول لا تهتم بتوفير اللقاحات ولكن مصر تعمل بكل جهد.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة تشهد انخفاضا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أنهم توقعوا فى الفترة الماضية بخفض الأعداد بنهاية يناير، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك انخفاضات فى الأعداد أكثر.

وأوضحت أن الجميع عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وعدم التواجد فى أماكن بها أعداد كبيرة.

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