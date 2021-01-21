محلل سياسي يوضح سبب تضاعف غضب الشعب التونسي.. فيديو

أكد باسل الترجمان المحلل السياسي أن تونس تشهد الآن بعد 10 سنوات من سقوط نظام بن علي خلال ثورة كان شعارها "عيش و حرية وكرامة وطنية" ازدادت الآن نسب الفقر والتهميش وانتشار الفساد بشكل كبير فى تونس.





وأضاف الترجمان خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك حالة عارمة من الغضب تضاعفت بنهاية لعام الماضي.





وتابع المحلل السياسي أن هناك تجاهلا حقيقيا لابناء الشعب في مطالبهم بالحق فى العمل وارتفاع نسب الفقر والبطالة وغياب دور الحكومة في دعم الطبقات الفقيرة فى تونس .



