ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل سياسي يوضح سبب تضاعف غضب الشعب التونسي.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 06:48 م
اشتباكات وعنف بتونس
اشتباكات وعنف بتونس
Advertisements
محمود محسن
أكد باسل الترجمان المحلل السياسي أن تونس تشهد الآن بعد 10 سنوات من سقوط نظام بن علي خلال ثورة كان شعارها  "عيش و حرية وكرامة وطنية" ازدادت الآن نسب الفقر والتهميش وانتشار الفساد بشكل كبير فى تونس.

وأضاف الترجمان خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك حالة عارمة من الغضب تضاعفت بنهاية لعام الماضي.

وتابع المحلل السياسي أن هناك  تجاهلا حقيقيا لابناء الشعب في مطالبهم بالحق فى العمل وارتفاع نسب الفقر والبطالة وغياب دور الحكومة في دعم الطبقات الفقيرة فى تونس .

وأشار الترجمان إلى أنه بوسط انتشار جائحة كورونا أصبح البحث عن توريد اللقاحات والتطعيم لإعادة تشغيل الاقتصاد الذي تعطل بشكل كبير نتيجة تلك الأزمة.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محلل سياسي: ميركل صمام أمان ألمانيا لعبور العديد من الأزمات..فيديو

محلل سياسي: ليس جديدا على مصر مساندة اليمن ودعمها..فيديو

محلل سياسي أمريكي يكشف تفاصيل قمة "مصالحة العلا"

محلل سياسي: مجموعات من الشباب تمارس أعمال عنف وبلطجة في تونس

محلل سياسي يتحدث عن الإجراءات الأمنية المشددة في أمريكا

محلل سياسي: بايدن اتبع العاطفة بخطابه وسيكون له تأثير على المعارضين.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تنصيب بايدن.. رسالة عاجلة من السعودية إلى إيران

لجنة مختصة للتحقيق.. وزير الرياضة يكشف تطورات واقعة سيدات الجزيرة

بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

هزة أرضية بقوة 5 ريختر بالمحافظات الساحلية

مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة في حادث على صحراوي بني سويف

انفجارات تحت الأرض في بريطانيا تجبر 25 شخصًا على مغادرة وإخلاء منازلهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور