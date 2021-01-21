الأزهر: تكليف حسن الصغير بمهام الأمين العام لهيئة كبار العلماء

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تكليف الدكتور حسن الصغير، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ورئيس أكاديمية الأزهر للتدريب، بمنصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء.





وجاء تكليف حسن الصغير، بمهام منصبه الجديد، خلفا للشيخ علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء سابقا، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق.



