برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال بالاستقالة .. صور

طالب النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب وزير قطاع الاعمال هشام توفيق بالاستقالة.





وقال الحسينى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان بحضور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام أن العمل و الإنتاج أفضل من التصفية بسبب الديون ، مشيرا إلى أن التصفية هو القرار السهل ، متسائلا : "هل نصفي السكك الحديد لأن لديها ديون و ماسبيرو لأن عليه ديون".





وأضاف عضو مجلس النواب: "لا يجب تصدير الإحباط للشعب ولا يجب أن نصدر كل الأمور للقيادة السياسية".





وطالب وزير قطاع الاعمال هشام توفيق بعدم تصفية الشركات ، مستطردا : " أعضاء مجالس الإدارات دون المستوى والحل الاستعانة بأصحاب الخبرات".