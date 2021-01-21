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برلمان

برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال بالاستقالة .. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 07:11 م
هشام توفيق ، وزير
هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب وزير قطاع الاعمال هشام توفيق بالاستقالة.

وقال الحسينى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان بحضور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام  أن العمل و الإنتاج أفضل من التصفية بسبب الديون ، مشيرا إلى أن التصفية هو القرار السهل ، متسائلا : "هل نصفي السكك الحديد لأن لديها ديون و ماسبيرو لأن عليه ديون".

وأضاف عضو مجلس النواب: "لا يجب تصدير الإحباط للشعب ولا يجب أن نصدر كل الأمور للقيادة السياسية".

وطالب وزير قطاع الاعمال هشام توفيق بعدم تصفية الشركات ، مستطردا : " أعضاء مجالس الإدارات دون المستوى والحل الاستعانة بأصحاب الخبرات".
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