ما هو مؤشر البورصة.. وأبرز مؤشرات الأسواق العالمية.. وطريقة قراءة جداول الشركات؟

يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن مؤشرات البورصة وأبرز مؤشرات البورصات العالمية وكيفية قراءة جداول الشركات المقيدة بالبورصة.





مؤشر البورصة هو طريقة موحدة لقياس أسعار الأسهم في السوق بشكل عام على أساس يومى بحيث يكون موجب حين يكون عدد الأسهم التى ارتفعت أسعارها أكثر من عدد الأسهم التى انخفضت أسعارها خلال اليوم ذاته والعكس صحيح.





أنواع مؤشرات البورصة

هناك أنواع عديدة من المؤشرات وتستعمل هذه الأنواع كل لغايتها، ومن الأنواع المنتشرة هو المؤشرات لكبرى الشركات المدرجة في البورصات وهناك أيضا مؤشرات تشمل كافة الأسهم المدرجة في السوق، وهناك أيضا أنواع متخصصة بقطاعات معينة.





أبرز مؤشرات البورصات العالمية

1- الولايات المتحدة الأمريكية DJIA مؤشر داو جونز

أنشئ عام 1896، يتضمن هذا المؤشر أكبر 30 شركة فى السوق الأمريكى أو ما يطلق عليها Blue Chips 30.

2- الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر S&P 500 (ستاندرد آند بورز)

يوفر رؤية أوسع نطاقا حول سوق الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد من أشهر المؤشرات فى السوق الأمريكية، ويفضله العديد من المستثمرين عن مؤشر داو جونز لأنه يتضمن عدد أكبر من الشركات ويعبر عن حالة السوق الفعلية بصورة أفضل ويضم 500 سهم.

3- الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر ناسداك المركب NASDAQ Composite

يركز على الأسهم المتداولة ببورصة ناسداك، بما فى ذلك العديد من شركات التكنولوجيا، ويضم 3000.

4- اليابان Nikkei 225

أنشئ عام 1950، ويتضمن أسهم أكبر 225 شركة مقيدة فى بورصة طوكيو ويماثل هذا المؤشر مؤشر داو جونز فى الولايات المتحدة ويضم 225 سهم.

5- فرنسا CAC 40

يتضمن أسهم أكبر 40 شركة مقيدة فى بورصة باريس من حيث رأس المال السوقى ويضم 40 سهمًا.

6- ألمانيا XETRA DAX

أنشئ عام 1988 ويتضمن أكبر 30 شركة مقيدة فى بورصة فرانكفورت وأكثرها سيولة، ويضم 30 سهم.

7- الصين مؤشر SSE

أنشئ عام 1991 ويتضمن الأسهم المقيدة فى بورصة شنغهاى ويضم أكثر من 800 شركة.

8- سنغافورة مؤشر Straits Times

ويتضمن أسهم أكبر 50 شركة مقيدة فى بورصة سنغافورة ويضم 50 سهم.

9- دبى مؤشر FTSE DIFX

مؤشر الإمارات العربية المتحدة ويضم 15 شركة.

10- أستراليا ستاندرد آند بورز S&P AX200

ويتضمن أسهم أكبر 200 شركة مقيدة فى بورصة سيدنى من حيث السيولة.





كيفية قراءة جداول البورصة

تبدأ جداول أسعار الأسهم عادة في أول أعمدتها بأسماء الشركات التي تم عليها التداول أو اسم الورقة المالية؛ على اعتبار أن التعامل يتم على عدة أنواع من الأوراق المالية، منها: الأسهم والسندات والصكوك أو وحدات صناديق الاستثمار.



