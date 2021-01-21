الملحمة.. رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

طرح الكاتب أحمد محمد عثمان أجدد رواياته والتى تحمل اسم "الملحمة"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنافس فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021.
ولفت احمد محمد إلى أن الرواية تدور في إطار اجتماعى يتضمنه الغموض والاثارة والتشويق.
وتدور أحداث الرواية حول حياة موسيقي في زمن ما، ويختار لحظة تاريخيّة حافلة بالتوتر، هي تلك التي بدأ فيها نابليون بونابرت حملته على إيطاليا، وبين عنف الحرب وآلام المنفى من جهة، ورهافة دواخل البطل وحساسيته الفنيّة من جهة أخرى، يرتسم طباقٌ أو تعارضٌ أليم.
واختتم عثمان: أتمنى ان تصل الرواية لكل من يحب افكار الغموض والتشويق نظرا لان الرواية تتبني معاني واحداث اغلبها حقيقية من الواقع الماضي والذي يؤثر بالضرورة علي شكل الحاضر.