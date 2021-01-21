الملحمة.. رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

طرح الكاتب أحمد محمد عثمان أجدد رواياته والتى تحمل اسم "الملحمة" ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنافس فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021.





‎ولفت احمد محمد إلى أن الرواية تدور في إطار اجتماعى يتضمنه الغموض والاثارة والتشويق.





‎وتدور أحداث الرواية حول حياة موسيقي في زمن ما، ويختار لحظة تاريخيّة حافلة بالتوتر، هي تلك التي بدأ فيها نابليون بونابرت حملته على إيطاليا، وبين عنف الحرب وآلام المنفى من جهة، ورهافة دواخل البطل وحساسيته الفنيّة من جهة أخرى، يرتسم طباقٌ أو تعارضٌ أليم.



