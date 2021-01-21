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ثقافة

الملحمة.. رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

الخميس 21/يناير/2021 - 07:29 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
طرح الكاتب أحمد محمد  عثمان  أجدد رواياته والتى تحمل اسم "الملحمة"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنافس فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021.

‎ولفت احمد محمد إلى أن الرواية تدور في إطار اجتماعى يتضمنه الغموض والاثارة والتشويق.

‎وتدور أحداث الرواية حول حياة موسيقي في زمن ما، ويختار لحظة تاريخيّة حافلة بالتوتر، هي تلك التي بدأ فيها نابليون بونابرت حملته على إيطاليا، وبين عنف الحرب وآلام المنفى من جهة، ورهافة دواخل البطل وحساسيته الفنيّة من جهة أخرى، يرتسم طباقٌ أو تعارضٌ أليم.

واختتم عثمان: أتمنى ان تصل الرواية لكل من يحب افكار الغموض والتشويق نظرا لان الرواية تتبني معاني واحداث اغلبها حقيقية من الواقع الماضي والذي يؤثر بالضرورة علي شكل الحاضر.
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