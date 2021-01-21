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محافظات

إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الخميس 21/يناير/2021 - 07:28 م
إحالة العاملين بـ
إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم
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إبراهيم الهوارى
قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية احالة العاملين بـ 3 مراكز شباب للتحقيق بناء على تقرير لجنة المتابعة الميدانية لمراكز الشباب برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد إمام من العاملين بالإدارة والتي شملت عددا من مراكز شباب إدارتي شبين القناطر والخانكة.


في إدارة شباب شبين القناطر تمت متابعة مركز شباب كفر شبين وزاوية الشيخ سند وكفر الشوبك والمريج وكفر طحا وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كرونا ، أما مركز شباب الحصافة فقد تبين غياب بعض العاملين به في حين وجد مركز شباب كفر الدير مغلقا فى أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب الخانكة تمت متابعة مركز شباب مدينة الخانكة وأبو زعبل وكفر عبيان وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أما مركز شباب عرب الربعين مغلق في أوقات العمل الرسمية.

كما قامت اللجنة بمتابعة الأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة بمركز شباب مدينه الخانكة، وسجلت اللجنة كافه التوصيات والملاحظات بسجلات المتابعة الخاص بالمراكز برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

من ناحية اخري شيع أهالى قرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان الدكتور أحمد شوقى زغلول وكيل كلية طب بنها الأسبق والشهير بطبيب الغلابة بين أبناء قريته والقرى المجاورة، بحضور الكثير من طلابه وتلاميذه من أطباء مدينة بنها وكلية الطب ببنها. 

وشهدت صلاة الجنازة تواجدا كبيرا من أهالى القرية والقرى المجاورة مؤكدين أن الراحل لم يتوان لحظة واحدة فى عمل الخير لأبناء القرية، حيث كان يفتح منزله وعيادته ببنها للجميع لتقديم العلاج والجراحات بأسعار رمزية حتى كانت تصل انه يقدم الخدمة بالمجان للفقراء ومحدودى الدخل.
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