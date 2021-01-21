محافظ القليوبية يشهد إزالة مبنى مخالف بحي شرق شبرا الخيمة

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة إزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية مخالف، بدون ترخيص، على مساحة 200 متر مربع، مكون من أرضي وبدروم بشارع فاروق عطا الله امتداد شارع المصانع بحي شرق شبرا الخيمة وذلك استجابة فورية لبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء. الخرسانية









وأكد محافظ القليوبية، أنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف، وأشار الهجان إلى استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء .





وحذر المحافظ كلا من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.





وكان محافظ القليوبية، قد اجرى جولة تفقدية متواصلة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية تفقد خلالها 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي والصحة بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 3 مليارات جنيه.





جاءت الجولة بهدف متابعة المشروعات التي تجرى على أرض المحافظة لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لتسليمها وإدخالها الخدمة.





وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء طريق جديد على الرياح التوفيقي موازٍ لطريق بنها المنصورة بطول 17 كيلو مترا في نطاق مدينتي بنها وكفر شكر بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث يتكون الطريق من 3 حارات مرورية بعرض 16 مترا، بالإضافة إلى طريق خدمة بعرض 5 أمتار، وسيتم ربطه بشبكة الطرق القومية (طريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي) من خلال مطالع ومنازل تخدم القادم من القاهرة وبلبيس ومحافظات الدلتا والمتجه إلى المنصورة.



