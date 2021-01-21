أهالى ميت كنانة بطوخ يشيعون جثمان طبيب الغلابة

شيع أهالى قرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان الدكتور أحمد شوقى زغلول وكيل كلية طب بنها الأسبق والشهير بطبيب الغلابة بين أبناء قريته والقرى المجاورة، بحضور الكثير من طلابه وتلاميذه من أطباء مدينة بنها وكلية الطب ببنها.









وشهدت صلاة الجنازة تواجدا كبيرا من أهالى القرية والقرى المجاورة مؤكدين أن الراحل لم يتوان لحظة واحدة فى عمل الخير لأبناء القرية، حيث كان يفتح منزله وعيادته ببنها للجميع لتقديم العلاج والجراحات بأسعار رمزية حتى كانت تصل انه يقدم الخدمة بالمجان للفقراء ومحدودى الدخل.





من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى أحد تلاميذ الفقيد إن رحيل الفقيد خسارة لمحبيه وأبناء وأهالى قريته الذين اعتادوا منه عمل الخير دون تأخير وهو ما تسبب بموجة الحزن الشديدة التى صاحبت الجنازة ولم تستثنى كبير أو صغير من أبناء القرية الذين سالت دموعهم لرحيل الفقيد.





من ناحية أخرى تابعت لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية عددا من مستشفيات القليوبية المتخصصة في استقبال حالات كورونا ومنها حميات طوخ وناصر العام بشبرا ومستشفى أبوالمنجا، لمتابعة تواجد الطاقم الطبي وتوافر المستلزمات والأكسجين.





شارك في اللجنة الدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية والدكتور أسامة أبوعامر مدير مكافحة العدوى والدكتور عبدالكريم على منسق الزمالة.





وقامت اللجنة خلال جولة المتابعة بفحص ملفات المرضى وتطبيق البروتوكول الخاص بعلاج مرضى كورونا، كما تم الاطمئنان على بعض الحالات والتأكيد على تلافى السلبيات، والتأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى بمستشفيات العزل، والعمل على رفع الروح المعنوية لمقدمى الخدمة بالمستشفيات وتقديم الشكر لهم ومدى توافر اسطوانات الأكسجين والأدوية في المستشفيات.





وأكدت اللجنة خلال الجولة على مجانية جميع الفحوصات الخاصة بمرضى كورونا، كما تم التأكيد على اتباع إجراءات مكافحة العدوى.