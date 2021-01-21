لجنة لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات عزل كورونا في القليوبية.. صور

تابعت لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية عددا من مستشفيات القليوبية المتخصصة في استقبال حالات كورونا ومنها حميات طوخ وناصر العام بشبرا ومستشفى أبوالمنجا، لمتابعة تواجد الطاقم الطبي وتوافر المستلزمات والأكسجين.









شارك في اللجنة الدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية والدكتور أسامة أبوعامر مدير مكافحة العدوى والدكتور عبدالكريم على منسق الزمالة.





وقامت اللجنة خلال جولة المتابعة بفحص ملفات المرضى وتطبيق البروتوكول الخاص بعلاج مرضى كورونا، كما تم الاطمئنان على بعض الحالات والتأكيد على تلافى السلبيات، والتأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى بمستشفيات العزل، والعمل على رفع الروح المعنوية لمقدمى الخدمة بالمستشفيات وتقديم الشكر لهم ومدى توافر اسطوانات الاكسجين والادوية في المستشفيات.





وأكدت اللجنة خلال الجولة على مجانية جميع الفحوصات الخاصة بمرضى كورونا، كما تم التأكيد على اتباع إجراءات مكافحة العدوى.





من ناحية اخرى اخرى قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.





وتابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد إضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.





كما تابع المحافظ أعمال تحوير مسار خطوط التليفونات مشددا على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.





وتفقد الهجان المقلب الوسيط بمدينة الخصوص، وذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة الخصوص ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور مشددا على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالي، وزيادة عدد السيارات مع صيانة العربات المعطلة لنقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور، ومتابعة العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لتحقيق انتظام العمل.





وأضاف المحافظ أنه لا بد أن تنعكس تلك المحطات الوسيطة على مستوى النظافة بالشوارع، حيث تعمل تلك المحطات على تجميع القمامة من الشوارع أولا بأول، مشددا على ضرورة إزالة التراكمات من نقاط التجميع على مدار 24 ساعة.